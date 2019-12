Bugetarii gorjeni vor beneficia de indemnizație de hrana și anul viitor, insa valoarea acesteia nu se va modifica, potrivit unui proiect legislativ al noului Guvern.

Conform avocatnet.ro, indemnizația de hrana va avea aceeași valoare ca in acest an. Mai exact, aceasta ar urma sa se pastreze la valoarea de 346 de lei, valoare utilizata și in acest an, suma care va fi insa impozitata.

Persoanele care beneficiaza de indemnizația de hrana sunt lucratorii de la stat, printre care parlamentari, angajați ai ministerelor, angajați ai consiliilor locale ori cei ai instituțiilor publice.