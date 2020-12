Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (22 de ani) și-a pierdut locul in primul „11” al lui Steven Gerrard (40) la Rangers, iar antrenorul Vasile Miriuța (52) vine cu un posibil motiv. Duminica, Ianis a inceput meciul cu Aberdeen (4-0 pentru Rangers) pe banca de rezerve. A patra partida consecutiva in care fiul „Regelui” nu se…

- Andreea Esca, Alexia Eram, Adelina Pestritu sau Mihai Traistariu se numara printre vedetele autohtone care, vrand, nevrand, vor renunta cu greu la traditia de Halloween, din acest an. Pandemia de COVID-19 si efectele masurilor sanitare luate in vederea limitarii acesteia nu mai permit organizarea traditionalelor…

- Ianis Hagi a fost titular la Glasgow Rangers in victoria cu polonezii de la Lech Poznan, scor 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat de Morelos in minutul 68. Ianis a fost inlocuit la faza imediat urmatoare, dupa o prestație foarte ștearsa. Internaționalul roman iși continua evoluțiile oscilante…

- Azi e o zi foarte trista in familia actorului Vlad Gherman, iar asta deoarece, in ultimele zile, bunica lui s-a simțit tot mai rau, iar astazi tanarul a primit vestea cea trista ca femeia s-a stins din viața. Vlad Gherman se afla in sala de sport in momentul in care s-a produs tragedia. Vlad Gherman,…

- Glasgow Rangers a obtinut o victorie foarte importanta in fata rivalei Celtic, in Old Firm Derby, scor 2-0. Fundasul central Goldson a marcat o „dubla” in fata rivalei, iar Ianis Hagi a fost uitat pe banca de rezerve. Steven Gerrard l-a ales pe Brandon Barker in detrimentul atacantului roman, desi fanii…

- Mirel Radoi (39 de ani) l-a pus la punct pe Ianis Hagi (21), dupa ce mijlocașul ofensiv s-a plans in urma meciului cu Norvegia - scor 0-4 - ca nu mai poate face diferența daca alearga 3-4 minute doar pentru a recupera mingea. Gazeta are raportul de joc, iar cifrele ii dau dreptate totala selecționerului.…

- Internetul este mai aglomerat ca niciodata. Pandemia a impins omenirea sa apeleze tot mai mult la tehnologie și la aplicații online, iar asta se vede in datele oficiale care masoara traficul. Tot mai multi oameni au devenit dependenti de aplicatii si internet pentru a socializa, invata sau munci, scrie…

- Rangers, cu mijlocașul Ianis Hagi pe teren timp de 75 de minute, a facut un nou pas greșit in acest sezon, remizand cu Hibernian, 2-2. Hiberrnian a deschis scorul in minutul 22, prin Drey Wright, iar echipa lui Steven Gerrard a reușit sa egaleze in prelungirile primei reprize, prin Morelos. Imediat…