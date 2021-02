Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Romprest și primaria Sectorului 1 ia amploare. Ieri, mașinile companiei de salubrizare au defilat prin sector dupa ce Clotilde Armand, primarul de sector, a raspuns notificarii Romprest , in care compania de curațenie amenința ca va sista serviciile din 11 februarie. Masinile Romprest…

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand ignora Consiliul Local si impune adoptarea de decizii unilaterale care conduc la afectarea majora a starii de curateniei in Sectorul 1. Se pare ca ținta e doar distrugerea operatorului Romprest, caruia ii refuza la plata facturile cu prestatie de salubrizare…

- PRIMARIA SECTORULUI 5 SOLICITA C.G.M.B. TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 A 357 STRAZI SI 56 SPATII VERZI Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Sector 5 din 28 ianuarie vor fi incluse doua proiecte de hotarare foarte importante pentru dezvoltarea sectorului. Mai exact,…

- Oleg Efrim și-a dat demisia din funcția de membru al Consiliului de Integritate al ANI. Anunțul a fost facut astazi, 18 ianuarie, in cadrul ședinței Consiliului. „Vreau sa mulțumesc tuturor pentru conlucrarea pe care am avut-o in aceasta perioada. Voi face toate procedurile necesare pentru asta zilele…

- Dupa aproape o luna de la momentul din care gunoaiele din sectorul 1 al Capitalei nu au mai fost ridicate, firma de salubritate Romprest a anunțat ca de joi, 17 decembrie, a inceput o acțiune de colectare a depozitelor de deseuri de pe domeniul public."Avand in vedere degradarea accentuata a starii…

- Compania de salubritate Romprest ameninta ca da in judecata Primaria Sectorului 1, deoarece nu si-a mai primit banii de luni de zile. In replica, primarul Clotilde Armand acuza compania de interese ascunse. Purtatorul de cuvant al firmei care asigura salubrizarea in Sectorul 1, Sorin Velicu, a declarat…

- Primarul Sectorului 2 Radu Mihaiu a anuntat ca a avut marti o intalnire cu edilul Sectorului 1 Clotilde Armand si cel a Sectorului 6 Ciprian Ciucu pentru a discuta despre problema gunoiului in Capitala. El a adaugat ca „Sortarea si reciclarea sunt capitole la care s-a esuat total in mandatul trecut”,…

- Guvernul va discuta in ședința de vineri, 4 decembrie, o Ordonanța de Urgența prin care modifica Codul Muncii pentru a permite incheierea contractelor de munca și a altor acte convenite intre angajați și angajator cu semnatura electronica, potrivit proiectului aflat pe ordinea de zi, informeaza G4Media.Ordonanța…