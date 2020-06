Stiri pe aceeasi tema

- Stransi in centrul Parisului, manifestantii au ascultat discursul lui Assa Traore, care a amintit de circumstantele mortii fratelui sau. "A fost decesul lui George Floyd. Aceasta moarte aminteste de cea a fratelui meu, in Franta. Si trebuie sa spunem: ce se intampla in SUA se intampla exact…

- A treia etapa de relaxare aduce vești bune pentru parinți, intrucat gradinițele, creșele și centrele after-school, inclusiv cele de stat, se vor redeschide. Anunțul a fost facut vineri dimineața, de șeful Cancelariei Premierului, Ionel Danca, care a precizat ca unitațile trebuie sa respecte mai multe…

- Hidroxiclorochina, medicamentul pe care Donald Trump a spus ca l-a luat cateva zile preventiv, a fost interzisa in tratarea bolnavilor de covid-19 din Franța. Pot continua testele clinice, dar medicii nu mai au voie sa o prescrie in terapia pentru coronavirus. Fusese introdusa ca tratament in spitale…

- Departamentul invațamantului anunța redeschiderea gradinițelor cernauțene dupa perioada de carantina și a inițiat achiziționarea soluțiilor și utilajelor necesare pentru asigurarea respectarii cerințelor medicului-șef sanitar de stat. Despre aceasta anunța Consiliul orașenesc Cernauți.Scrie…

- Sala de cinema si spectacole Elvire Popesco si Atriumul Institutului Francez de pe bulevardul Dacia au ramas inchise in ultimele doua luni, dar zecile de webinare si alte evenimente online organizate de Institut au atras mii de participanti. "Seminariile pe web" sunt lipsite de contactul direct dintre…

- NASA pregatește un proiect de cercetare inedit. Agenția spațiala americana iși propune sa construiasca pe partea nevazuta a Lunii un radiotelescop uriaș. Se poate intampla pe Luna, in curand Administrația Naționala Aeronautica și Spațiala (NASA) s-a hotarat sa finanțeze un studiu de fezabilitate pentru…

- Transportatorul aerian national Tarom a anuntat luni, pe Facebook, ca se aliniaza masurilor impuse in Capitolul 2 din Ordonanta Militara Nr. 7, astfel ca suspenda operarea curselor catre si dinspre Austria, Belgia, Marea Britanie si Olanda pana la 20 aprilie si extinde suspendarea zborurilor dintre…

- Doua femei care au nascut, in ultimele 48 de ore, in Timiș, au fost confirmate cu coronavirus. Primul caz este al unei femei care a venit din Franța și care, inițial, a fost internata la maternitatea Odobescu. Pentru ca avea simptome a fost ținuta in izolator și a fost testata. Aceasta a fost transferata…