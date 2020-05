Stiri pe aceeasi tema

- Coșmarul continua pentru starul lui Juventus Torino, Paulo Dybala. Depistat pozitiv cu COVID-19, pe 21 martie, acesta nu poate ieși din izolare nici dupa mai bine de o luna, pentru ca are in continuare boala, deși este asimptomatic.

- Astfel, LPF sustine insa ca varianta incheierii Ligii I in Turcia reprezinta doar „un plan de avarie”. „S-a discutat despre planul de pregatire a reluarii sezonului, care nevoie de 11 date de calendar pentru a fi incheiat (opt pentru play-off si trei de Cupa Romaniei) cu propunerea ca, eventual, finalul…

- Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, a declarat vineri, ca se lucreaza la trei scenarii pentru reluarea meciurilor de fotbal. Liga 1 a fost suspendata din cauza epidemiei de coronavirus, la data de 12 martie, anunța MEDIAFAX.Federatia Romana de Fotbal si Liga Profesionista…

- Jucatorii, antrenorii si restul angajatilor clubului de fotbal FC Rapid au intrat in somaj tehnic pana la incheierea starii de urgenta decretata ca urmare a pandemiei de coronavirus, anunta, marti, gruparea din Liga a II-a pe site-ul sau oficial."FC Rapid a decis ca, din cauza situatiei dificile prin…

- Depistat pozitiv cu Coronavirus, fostul mare fotbalist al Timișoarei Miroslav Giuchici (va implini 66 de ani luna aceasta, pe 18 aprilie) nu e la spital. E inca acasa. Nora, Dana, funcționara la primaria din Sacoșu Turcesc, a fost testata pozitiv și internata. Forma e ușoara. Fiul, Miroslav jr. (40),…

- Neamțul Timo Hubers, fundașul lui Hannover (liga secunda germana), a intrat in carantina. Fotbalul sufera din cauza epidemiei de coronavirus. Neamțul Timo Hubers este primul jucator profesionist infectat cu COVID-19. Fundașul in varsta de 23 de ani a intrat deja in carantina. Chiar clubul sau a facut…

- In urma testelor realizate la Timișoara, in cursul zilei de 5 martie 2020, asupra persoanelor cu care a intrat in contact tanarul de 16 ani, infectat cu noul coronavirus, a fost depistat un nou caz pozitiv, anunta Grupul de Comunicare Strategica.Persoana confirmata pozitiv cu noul coronavirus…