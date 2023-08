Ce se intampla cu ficatul atunci cand bei bere pe canicula: Semnalul de alarma tras de un medic rus

Stiri pe aceeasi tema

- Record de temperatura: Cea mai calduroasa luna iulie din istoria masuratorilor. Semnalul de alarma tras de cercetatori Un nou record negativ la nivel de temperaturi maxime a fost atins. Luna iulie a fost cea mai calduroasa de pana acum, din inregistrarile efectuate pana in prezent. Au fost calduri peste…

- Meteorologii au emis luni doua avertizari cod roșu de canicula, valabile marți și miercuri, in județe din sud și sud-est, inclusiv in Capitala. Temperaturile vor ajunge la 42 de grade Celsius. Pentru luni, este in vigoare un cod galben de canicula im sud și un cod galben de furtuni in nord-vest.

- Zilele toride ar trebui sa ne modifice inclusiv comportamentul alimentar, explica dr. Adria Rusu, nutriționist-dietetician, pentru Libertatea. Aceasta subliniaza ca inclusiv persoanele sanatoase pot suferi de deshidratare și avertizeaza ca unele obiceiuri pe care le consideram normale in zilele calduroase,…

- Caldura extrema care s-a abatut asupra emisferei nordice exercita o ''presiune sporita'' asupra sistemelor sanitare, a avertizat miercuri directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit AFP.''Caldura extrema afecteaza din plin persoanele cele mai vulnerabile, cum ar fi varstnicii, nou-nascutii…

- Știm cu toții ca ficatul este un organ foarte important care indeplinește multe funcții zilnice. In fiecare zi, ficatul "lucreaza" pentru a scapa organismul de diferitele toxine pe care le intalnești in dieta, stilul de viața și mediul inconjurator. Intregul corp depinde de ficat pentru „curațarea”…

- (P). UVVG continua seria de prezentari ale absolvenților cu care se mandrește: Poveștile de studenție și de viața Alumni UVVG continua, in aceasta saptamana, cu... The post Alumni UVVG – dr. Catalina Banciu, medic stomatolog: „Atunci cand crezi cu adevarat in visul tau, se intampla!” appeared first…

- Astazi s-au inregistrat temperaturi extrem de mari in toata țara, mai ales in București. Meteorologii au emis deja primul cod galben de canicula din aceasta vara, iar temperaturile au trecut de 35 de grade Celsius. Canicula in București. Ce temperatura a fost inregistrata astazi Administrația Naționala…

- Evenimentul s-a produs luni, 15 mai, la ora 18.35, a anunțat Metrorex, care nu a precizat daca metroul care circula dinspre Pipera spre Berceni a avut vreo defecțiune.„La 18.35, in trenul care a plecat din Pipera spre Berceni a fost tras de sistemul de alarma de catre un calator in apropierea stației…