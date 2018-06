Stiri pe aceeasi tema

O veste bomba a aflat astazi CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, aceea ca Bianca și Victor Slav s-au desparțit și fiecare a inceput sa-și continue planurile separat. Drept dovada, in timp ce Bianca a plecat la mare cu o amica, dar și cu fetița lor, Victor nu a pierdut timpul și s-a distrat cu cel…

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, dezvaluie informația de ultima ora care zguduie showbizz-ul. Bianca Dragușanu și Victor Slav nu mai formeaza un cuplu! Cei doi s-au desparțit, lucru confirmat inclusiv de faptul ca pe conturile personal de socializare nu au mai postat,…

Maria Ciobanu (80 de ani) trece prin momente dificile. Soțul ei, Mircea Campeanu, este grav bolnav. Indragita cantareața de muzica populara și-a anulat toate concertele din Romania și a ramas in S.U.A pentru a avea grija de el. Maria Ciobanu a avut mai multe relații amoroase,…

Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 28.126 locuri de munca, in data de 14 iunie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

Vestea ca Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, a fost condamnata definitiv la șase ani de detenție a cazut ca un trasnet pentru logodnicul acesteia. Adrian Alexandrov, barbatul alaturi de care fosta blonda de la Cotroceni traiește o frumoasa poveste de dragoste,…

Romania renunta din aceasta vara la pungile de plastic subtire sau foarte subtire cu maner. Magazinele din tara aduc deja alternative: pungi bio-degradabile, facute din amidon de porumb, care se degradeaza in cel mult 6 luni. Diferenta de pret dintre acestea si vechile pungi din plastic este de cativa…

O femeie de 71 de ani va aduce pe lume o fetita in doar trei luni, scrie a1.ro. Doamna, care ar mai avea 7 copii, nu a spus daca a facut sau nu vreun tratament. A spus insa cat a putut de clar ca s-a saturat de barfele vecinilor. Barfe care au aparut dupa ce a ramas gravida. Citeste si Cine…

Catalin Moroșanu a dezvaluit ca planuiește sa se retraga oficial din K1 peste doi ani. Vestea buna este ca el și soția lui Georgiana se pregatesc sa devina din nou parinți. CATALIN MOROSANU, bataie ca-n filme in "KOrida de la Madrid". Moartea din Carpati l-a distrus pe colosul Poloniei VIDEO…