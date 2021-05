Ce se întâmplă cu festivalurile de anul acesta. Avem undă verde la Neversea? Rata de incidența a scazut in Constanța sub 1,5 la mia de locuitor. Ce se va intampla deci cu festivalurile de anul acesta? Potrivit unui comunicat al Prefecturii Constanța, restaurantele vor funcționa, incepand de sambata, cu o capacitate de 50% in interior, iar concertele, festivalurile și restul spectacolelor vor avea unda verde. La toate evenimentele culturale, limita de persoane va fi de 300. The post Ce se intampla cu festivalurile de anul acesta. Avem unda verde la Neversea? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

