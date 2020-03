Ce se întâmplă cu Facebook, reţeaua de socializare folosită de miliarde de oameni In prezent, miliarde de oameni din toata lumea practica distantarea sociala intr-un efort de evitare a raspandirii bolii COVID-19. In aceste conditii, chiar daca traficul a crescut, businessul este in scadere, dupa ce multi dintre cumparatorii de publicitate s-au retras de pe reteaua sociala, potrivit inc.com . In Italia, activitatea pe Facebook a crescut cu 70%. Totusi, asta nu aduce vesti bune companiei, in conditiile in care, daca oamenii stau acasa, nu isi mai cheltuie banii pe lucruri pe care le-ar cumpara in mod obisnuit. Companiile nu mai inregistreaza venituri atat de mari, astfel ca sunt… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

