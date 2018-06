Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Director al SRTv a votat, in data de 21 iunie 2018, denuntarea unilaterala a contractului de cesiune incheiat in luna septembrie 2017 intre SRTv si Dragos Patraru, realizator si prezentator al emisiunii „Starea Natiei”. Decizia a avut la baza incalcarea, in mod repetat, de catre domnul Dragos…

- Societatea Romana de Televiziune (SRTv) a transmis un punct de vedere referitor la conflictul cu realizatorul TV, Dragos Patraru, mentionand ca isi rezerva dreptul legal de a actiona pentru a proteja imaginea institutiei si ca prin difuzarea editiilor recente ale emisiunii „Starea Natiei”, in care…

