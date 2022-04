Ce se intâmplă cu Elena Udrea, sâmbătă, în Bulgaria Elena Udrea va fi adusa din nou, sambata, pentru audieri la instanța de judecata din Blagoevgrad, Bulgaria, pentru procesul in care se discuta mandatul de extradare emis de statul roman pe numele fostului ministru. Aceasta, dupa ce ședința de vineri nu a putut avea loc, in lipsa unui traducator autorizat. In aceste condiții, Parchetul a prelungit mandatul de arestare cu inca 72 de ore, timp in care este judecata motiunea catre tribunalul din Blagoevrad pentru a obtine arestul preventiv pe termen nelimitat, a declarat purtatoarea de cuvant a procurorului general, Siika Mileva, in cadrul unui briefing,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a fost prezentata astazi la instanța de judecata din Blagoevgrad, Bulgaria, pentru procesul in care se discuta mandatul de extradare emis de statul roman pe numele fostului ministru. Procesul de extradare a fost insa amanat pentru sambata. Elena Udrea a stat in sala de judecata in jur de…

- Elena Udrea a fost prezentata astazi la instanța de judecata din Blagoevgrad, Bulgaria, pentru procesul in care se discuta mandatul de extradare emis de statul roman pe numele fostului ministru. Elena Udrea a stat insa in sala de judecata doar 30 de minute, procesul fiind amanat pana maine pentru ca…

- Elena Udrea este audiata in Bulgaria. In ultimele 24 de ore, fostul ministru s-a aflat in arest, iar audierea se face dupa ce autoritațile din Romania au solicitat extradarea lui Udrea, anunța surse apropiate anchetei.

- Elena Udrea a fost dusa la audieri in Bulgaria. In ultimele 24 de ore, fostul ministru s-a aflat in arest, iar audierea s-a facut dupa ce autoritațile din Romania au solicitat extradarea lui Udrea, anunța surse apropiate anchetei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa un proces care a durat ani de zile și parea ca nu se va mai termina niciodata, Elena Udrea și-a aflat sentința in dosarul Gala Bute : a primit șase ani de inchisoare cu executare, decizia fiind definitiva!

- Fostul ministru al dezvoltarii regionale si turismului Elena Udrea, condamnata la sase ani de inchisoare pentru coruptie, a fost retinuta joi pentru 24 de ore de catre politia bulgara in baza unui mandat european de arestare emis de autoritatile romane.

- Elena Udrea, condamnata joi la șase ani de inchisoare cu executare, a fost prinsa de autoritațile din Bulgaria, la solicitarea autoritaților romane, și vineri vor fi demarate procedurile de extradare. „In urma cooperarii dintre structurile specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și autoritațile…

- Elena Udrea, data in urmarire dupa ce a fost condamnata definitiv la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, a fost prinsa in Bulgaria. "In urma cooperarii dintre structurile specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si autoritatile din Bulgaria, femeia, pe numele careia este emis…