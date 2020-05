Stiri pe aceeasi tema

- Economia va avea o contractie puternica anul acesta, dar revenirea va incepe din trimestrul 3 si toata lumea este de acord ca in 2021 vom avea o crestere puternica, de 4%-5%, a declarat, miercuri seara, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Sunt optimist, dar rational si moderat. Economia, da, trece printr-o…

- Deși incasarile la buget au fost mai mari in primele trei luni fața de anul trecut, banii nu sunt suficienți pentru ca au crescut “foarte mult” cheltuielile pentru sanatate, a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cițu. Chiar și in aceste condiții, el a dat asigurari ca nu vor exista intarzieri la plata…

- Orban anunța un numar record de romani care s-au intors in țara, de la izbucnirea pandemiei in Europa: “Exista un risc de crestere a somajului pana la 6%” Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat luni ca, din data de 23 februarie s-au intors in tara 1.279.000 de cetateni romani, precizand,…

- „La pensii sunt doua elemente pe care le luam in calcul. Am cuprins in buget cresterea pensiilor, pentru ca era legislatia in vigoare. In acelasi timp, totul depinde de executia bugetar a. Vom vedea cum va fi situatia atunci. Acum doua luni nu stiam ca o sa avem un deficit de 6,7% in aceasta perioada.…

- Eugen Teodorovici (PSD) mai sustine ca experții financiari critica imprumuturile aproape zilnice facute de PNL in numele romanilor, pentru a-și satisface clienții electorali. El a adaugat ca "agențiile de rating taxeaza Guvernul PNL pentru risipirea a 17 miliarde lei in lunile noiembrie și…

- Rata somajului in Romania ar urma sa urce la 8% in 2020, de la un minim istoric de 3,9% in 2019, ca urmare a pierderii locurilor de munca din cauza pandemiei de coronavirus. Aceasta ar fi cea mai mare crestere inregistrata vreodata intr-un singur an, potrivit unei analize Fitch Ratings. Analistii…

- Comisia Europeana spune ca nu a primit, inca, un plan pentru redresarea deficitului bugetar de la autoritațile romane, avand in vedere procedura de deficit excesiv, deși ministrul interimar al Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat opusul, pe Facebook, intr-o inregistrare video. Multa lume a dorit sa știe…

- Declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv nu exclude majorarile de salarii si pensii prognozate conform bugetului pentru acest an, a precizat, joi, ministrul demis al Finantelor, Florin Citu. El a participat la o conferinta pe tema finantarii investitiilor, organizata…