- Presedintele american Donald Trump a fost pus sub acuzare miercuri de Camera Reprezentantilor pentru ''abuz de putere'' si ''obstructionarea Congresului'', intr-un vot care deschide calea unui proces de destituire in Senat, fostul om de afaceri denuntand imediat "ura"…

- Camera Reprezentanților a dat miercuri (joi dimineața, ora Romaniei) un vot istoric. Dupa mai bine de zece ore de dezbateri, majoritatea aleșilor americani au decis adoptarea celor doua articole prin care președintele Donald Trump este pus sub acuzare, prin care este deschisa calea catre destituirea…

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri al doilea capat de acuzare impotriva lui Donald Trump, obstructionarea activitatii Congresului, din cauza refuzului sau de a participa la ancheta in vederea destituirii care il vizeaza, anunta AFP. Camera. aflata sub controlul democratilor, a adoptat acest…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri ca va depune marturie si va furniza documente in cadrul procedurii din Senat de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump ''daca acest lucru este adecvat si cerut de lege'', transmite Reuters. Pompeo a facut…

- Presedintele american Donald Trump a respins vineri procedura de punere sub acuzare si de destituire impotriva sa ca fiind o "farsa" si a spus ca nu l-ar deranja un proces lung in Senatul SUA, precizand totodata ca i-ar placea sa il vada pe avertizorul de integritate a carui plangere i-a facut pe democrati…

- Comisia juridica din Camera Reprezentantilor a aprobat, vineri, cele doua articole de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump - abuz de putere si obstructionarea Congresului - inca o etapa in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire), informeaza CNN.

- "Acest lucru inseamna ca deosebit de importantul si rar folositul act de Destituire va fi folosit in mod obisnuit pentru a ataca viitori presedinti. Nu asta au avut in vedere Parintii nostri Fondatori", a transmis Trump pe Twitter."Vom castiga", a subliniat liderul de la Casa Alba. "Daca…

- Furios și vizibil neliniștit, Donald Trump a comparat marți procedura de destituire care-l vizeaza drept un ”linșaj”, un cuvânt încarcat de înțeles în Statele Unite, în același moment în care ancheta Congresului ar putea sa avanseze într-o maniera…