Stiri pe aceeasi tema

- Unii cred ca in situația actuala, in invațamant s-a creat o harababura, iar cei care conduc acest domeniu incearca sa o scoata la capat și sa rezolve problemele aparute. Atat președintele Iohanis cat și premierul Orban dar și ministrul de la „Educație”, Monica Anisie, au facut referiri la ce se va intampla…

- CHIȘINAU, 28 apr. – Sputnik. Conform Bancii Naționale a Moldovei (BNM), marți, 28 aprilie, un dolar american este cotat cu 18,25 lei, un euro – cu 19,81 lei, o hrivna ucraineana – cu 67 de bani, un leu romanesc – cu 4,09 lei moldovenești, iar o rubla ruseasca – cu 24 de bani. © Photo : Banca…

- Fie ca vrem sau nu sa conștientizam ori sa acceptam, școala online nu este pentru toți elevii, și asta pentru ca nu toți au dispozitivele necesare și acces la internet. Saptamana trecuta, printre alte masuri anunțate de ministerul Educației, se afla și cea prin care elevii și profesorii sunt obligați…

- Federatia Europeana de Handbal (EHF) a anuntat vineri masuri fara precedent in cazul cupelor europene la handbal. Cu mare tristete anuntam ca barajul dintre Dinamo si Paris Saint-Germain, contand pentru calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, a fost anulat, francezii urmand a merge…

- CHIȘINAU, 23 apr – Sputnik. Banca Naționala a Moldovei a anunțat cat va costa leul joi, 23 aprilie, in raport cu principalele valute de referința. Astfel, un dolar american va costa astazi 18,14 lei, cu 22 bani mai mult decat ieri, un euro – 19,71 lei, cu 31 de bani mai mult. O hrivna ucraineana –…

- O pacienta suspecta de COVID sta de mai bine de 24 de ore in cortul amplasat la intrarea in Spital. I-au dus mancarea, dar... nu are cu ce sa o manance! Untul și gemul trebuie sa-l intinda cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziarul Unirea Doua SCENARII luate in calcul de epidemiologii, dupa Paște: Ce se poate intampla dupa 5 – 7 zile de la acest moment Paștele 2020 sunt un adevarat test privind comportamentul romanilor in aceasta perioada. Epidemiologii iau in considerare doua scenarii, in funcție de acest comportament.…

- NASA pregatește un proiect de cercetare inedit. Agenția spațiala americana iși propune sa construiasca pe partea nevazuta a Lunii un radiotelescop uriaș. Se poate intampla pe Luna, in curand Administrația Naționala Aeronautica și Spațiala (NASA) s-a hotarat sa finanțeze un studiu de fezabilitate pentru…