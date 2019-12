Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de Urgenta 114/2018, care instituia, printre altele, taxa pe activele bancare, cunoscuta drept "taxa pe lacomie", a trecut in 2019 prin doua modificari substantiale care au dus la atenuarea efectelor acesteia asupra industriei, dar a lasat problema Indicelui de referinta pentru creditele consumatorilor…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar schimburile s-au cifrat la 126,22 milioane de lei (26,51 milioane de euro), pe fondul unei emisiuni de obligatiuni in valoare de 95,23 milioane de lei (20 de milioane de euro) lansata de…

- Bursa de Valori Bucuresti evolueaza in crestere pe majoritatea indicilor dupa primele 30 de minute de la deschiderea sedintei de marti, iar BET, indicele care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, se aprecia cu 0,05%, informeaza Agerpres.Citește și: Asociatia pentru Pensiile Administrate…

- "A existat intalnirea CNSM inainte cu o zi sau doua de Craciun, in care nu am auzit absolut niciun cuvant despre aceasta ordonanta. La sfarsitul sedintei, cand am luat o gustare si am baut un pahar de vin, ca era ultima intrunire inainte de Craciun, domnul ministru (al Finantelor, Eugen Teodorovici…

- Un numar de 360 de romani au renunțat la pensiile obligatorii administrate privat de la Pilonul II, arata datele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). Un numar de 7,34 milioane de romani au conturi la Pilonul II, iar aceștia au acumulat in medie 7.631 lei in conturi. Sursa: ASF Posibilitatea…

- ​Trendul ascendent al Indicelui de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC) va continua anul acesta si în 2020, dar într-un ritm mult mai impredictibil si mult mai fluctuant decât o face ROBOR-ul, a declarat luni, pentru Agerpres, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari…

- "O batalie castigata dupa 5 ani de munca intensa" – este descrierea facuta saptamana trecuta de Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, pentru eforturile pe care guvernele si specialistii din piata le-ar fi facut in vederea...

