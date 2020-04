Stiri pe aceeasi tema

- Europa se intoarce treptat la munca saptamana aceasta. Dupa modelul Cehiei, care a relaxat masurile de carantina inca de saptamana trecuta, Spania, Italia, Austria ies si ele din hibernarea economica impusa de pandemia de coronavirus. Revenirea la munca se va face in toate aceste state cu respectarea…

- Europa se intoarce treptat la munca saptamana aceasta. Dupa modelul Cehiei, care a relaxat masurile de carantina inca de saptamana trecuta, Spania, Italia, Austria ies si ele din hibernarea economica impusa de pandemia de coronavirus.

- In lume se vrea trecere la normal deși pandemia nu a disparut! Se revine la munca și se slabesc masurile stricte de carantinare in mai multe țari idn Europa. Revenirea la munca se va face in toate aceste state cu respectarea regulilor de distantare sociala si toata lumea trebuie sa poarte masti de protectie,…

- Horațiu Moldovan: „Numarul de cazuri este in creștere, pentru ca și numarul testarilor este in creștere. Nu este un fenomen surpriza și incercam sa ținem situația sub control. Varful ar putea ajunge la 10.000-15.000 de cazuri in urmatoarele trei saptamani. Sunt date cunoscute de Institutul de Sanatate…

- Europa este preocupata de locurile de munca si Comisia Europeana a anunțat ca lucreaza la o propunere de lucru cu program redus, sprijinita de stat, care sa ii ajute pe oameni sa iși pastreze locurile de munca pe perioada crizei. Modelul este inspirat de o schema de ajutor folosita in Germania in perioadele…

- Comisia Europeana preia o idee din Germania, pentru protejarea locurilor de munca și evitarea concedierilor in UE. Ce este programul “Kurzarbeit” Comisia Europeana a propus miercuri o noua schema de program de lucru redus la nivelul UE, schema care va fi sprijinita de stat, pentru a ajuta…

- Comisia Europeana a propus miercuri o noua schema de program de lucru redus la nivelul UE, schema care va fi sprijinita de stat, pentru a ajuta oamenii sa isi pastreze locurile de munca intr-un moment in care pandemia de coronavirus afecteaza economiile din blocul comunitar, informeaza Reuters, preluata…

- Portarul spaniol de la echipa engleza Aston Villa, Pepe Reina, 37 de ani, a povestit experiența traumatizanta pe care a avut-o, in momentul in care a avut simptomele infectarii cu coronavirus.Aflat in Anglia, Reina a dezvaluit ca s-a simțit rau și ca a luat toate masurile de precauție, pentru a nu-i…