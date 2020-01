Stiri pe aceeasi tema

- Virusul ucigas din China creaza panica in randul cetatenilor.La un oficiu al Postei Moldovei au fost observati doi oameni care au venit imbracati in costume de protectie si cu masti pentru a-si ridica coletele livrate din China, potrivit point.md.

- Propunerea șefului Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Constanța, Horia Constantinescu, privind evaluarea, in port, a tuturor importurilor de jucarii, cosmetice și electrocasnice, venite din China, a ramas in aer. Autoritațile tac, deși Horia Constantinescu spune…

- ”Am transmis o adresa catre Directia Generala de Sanatate Publica Constanta si catre vama, pentru a ne da concursul in evaluarea importurilor de jucarii, cosmetice, electrocasnice provenite din China. Situatia actuala, legata de imbolnavirile din aceasta tara, ar trebui sa fie un semnal de alarma",…

- Mongolia, care imparte cu China o frontiera de 4.600 de kilometri, si-a inchis punctele rutiere de trecere cu tara vecina in cadrul unor masuri de protectie in fata noului coronavirus fatal.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in regiunile administrative speciale Hong Kong si Macao ale Republicii Populare Chineze ca autoritatile locale au activat planurile de pregatire si raspuns pentru boli infectioase…

- Anul trecut, 34 de prahoveni au murit in urma contractarii virusului gripal Violeta Stoica Institutul Național de Sanatate Publica precizeaza ca morbiditatea prin infecții respiratorii acute s-a incadrat in saptamana de referința (13-19 ianuarie) in limite normale, insa activitatea gripala a evoluat…

- Este alerta pe tot globul, din cauza virusului misterios din China. Astazi, Organizația Mondiala a Sanatații ar putea declara starea de „urgența internaționala”. Situația este cu atat mai grava, cu cat bilanțul victimelor este ingrijorator: 9 oameni au fost uciși de coronavirus, iar sute de persoane…

- Limita de import aerian a coletelor poștale va ramane in anul 2020 la valoarea de 430 de euro. Totodata, din 1 ianuarie 2020, scade valoarea, de la 300 de euro la 200, a cumparaturii achiziționate prin colete poștale prin metoda terestra fara plata taxelor vamale.