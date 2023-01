Stiri pe aceeasi tema

- Prelungirea subvenției la carburanți de la 1 ianuarie 2023 va fi decisa de Guvern dupa 20 decembrie, potrivit ultimelor declarații facute de ministrul Finanțelor, Adrian Carciu. Acesta a anuntat sambata ca, Guvernul va lua o hotarare dupa ce va fi facuta o analiza la anticipatia de pret pe piata combustibililor.…

- Lucrarile de reabilitare a Pieței Daciei și a Colegiului Național „Mihai Eminescu” au ajuns in puncte critice, motiv pentru care Primaria ia in calcul opțiunea rezilierii contractelor și atribuirii lucrarilor altor firme. In cazul reabilitarii din Piața Daciei, un eveniment neașteptat a pus pe pauza…

- In urma cu 2 ani, turdenii au votat atat pentru funcția de primar, cat și pentru cea de consilieri locali sau parlamentari. Primarul municipiului Turda, Cristian Matei (PNL), are un venit anual de 176.844 lei, impreuna cu soția. Majoritatea banilor provin din indemnizația primita ca primar, respectiv…

- SUA au inregistrat un nou incident armat, produs intr-un centru comercial Walmart din orașul Chesapeake (statul Virginia) și soldat cu șapte morți și mai mulți raniți. Atacatorul a fost identificat drept Andre Bing, unul dintre managerii magazinului. In urma cu doar trei zile, un club de noapte LGBTQ…

- Muzeul de Istorie Turda, fiind o instituție bugetara, a cheltuit in primele noua luni ale anului 2022 peste 869.000 de lei, insa nu a organizat nici o activitate culturala remarcabila in acest an, cu excepția unei lansari de carte din luna Ianuarie. Din suma de 869.000 de lei, 669.000 de lei sunt alocați…

- In 2018, Franta se bucura de o victorie in fata Croatiei si castiga Campionatul Mondial de Fotbal cu scorul de 4-2. Jucatorii care au adus victoria Frantei in finala au fost Mandzukici ’18 (autogol), Griezmann ’39 (penalti), Pogba ’59 si Mbappe ’65. In 2022, la actuala Cupa Mondiala din Qatar, Franta…

- A trecut mai bine de un an de cand a fost lansata licitația pentru cele trei loturi ale Autostrazii Ploiești-Buzau. Pe primele doua loturi constructorii iși fac deja treaba, in timp ce pe ultimul lot raspunsul final intarzie. Practic, la peste un an de la depunerea ofertelor și la șapte luni de la prima…