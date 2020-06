Stiri pe aceeasi tema

- bull; A fost aprobata lista statelor pentru care a fost introdusa exceptia de la carantina si izolare Avand in vedere ca a fost aprobata lista statelor pentru care a fost introdusa exceptia de la carantina si izolare pentru cetatenii care vin in Romania, Grupul de Comunicare Strategica face precizarea…

- Un numar de 2.030 de persoane sunt in carantina institutionalizata pe teritoriul Romaniei, iar alte 101.398 in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala, ca urmare a epidemiei cu noul coronavirus, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit…

- Alte 189 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se la un total de 20.479 imbolnaviri, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica.Un numar de 2.468 de persoane sunt in carantina institutionalizata pe teritoriul…

- Stare de alerta in Romania! Șase persoane care s-au stins din viața din cauza noului coronavirus au fost declarate de doua ori de Grupul de Comunicare Strategica. In acest context, autoritațile au luat masuri și au oferit un comunicat oficial, reușind sa clarifice situația!

- Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 11.775 de persoane. Alte 24.052 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 136.518 de teste. De asemenea,…

- 10% dintre persoanele testate au fost confirmate cu coronavirus! Violeta Stoica Daca pana in urma cu o saptamana, pacienții internați la secțiile de Terapie Intensiva puteau fi numarați pe degete, situația a devenit ingrijoratoare in weekend, ieri, la pranz, fiind oficial 141 de persoane confirmate…

- Conform ultimelor date comunicate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi,19 martie, ora 09.00, in județul Satu Mare sunt: • 2 persoane diagnosticate cu COVID-19: IS (1), SM (1) • 47 persoane aflate in carantina; • 543 persoane auto-izolate la domiciliu.

- Cazurile de coronavirus confirmate s-au inmulțit in Romania, in principal in ultimele zile, numarul lor ajungand la 168, potrivit informațiilor oficiale furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, luni- 16 martie, la ora 18,00. Noua dintre pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați.…