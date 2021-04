Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, Agenția Europeana pentru Medicamente a dezvaluit ca in urma vaccinului cu AstraZeneca pot aparea reacții adverse referitoare la apariția trombozelor, insa beneficiile aduse depașesc riscurile. In urma anunțului facut de EMA, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheroghița,…

- „La acest moment nu exista date care sa sugereze o creștere a riscului de evenimente adverse. Dimpotriva, știm ca dupa cea de-a doua doza, frecvența reacțiilor adverse pentru vaccinul de la AstraZeneca este mult scazuta comparativ cu prima doza.Desigur ca daca avem o persoana care a dezvoltat un eveniment…

- Declarația a fost facuta dupa ce Agenția Europeana pentru Medicamente a anunțat astazi, intr-o conferința de presa online, ca exista o legatura cauzala intre apariția trombozelor și vaccinarea cu AstraZeneca. Președintele Comitetului Național de Vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat miercuri seara…

- Spania, Germania, Italia și Franța vor relua vaccinarea cu serul AstraZeneca, dupa ce Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a comunicat ca vaccinul este „sigur și eficace”. Spania va relua de miercuri programul de vaccinare…

- Italia va relua vineri imunizarile impotriva COVID-19 cu vaccinul de la AstraZeneca, a anuntat seful guvernului de la Roma, Mario Draghi, dupa ce Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a comunicat concluzia sa ca este vorba despre un vaccin 'sigur si eficace', transmit Reuters si AFP, potrivit…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) urmeaza sa anunte joi dupa-amiaza rezultatul evaluarii sale asupra sigurantei vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19, dupa ce mai multe state membre ale Uniunii Europene au suspendat administrarea acestui vaccin de teama efectelor

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anunțat, luni, ca persoanele care sunt programate pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca nu isi vor pierde prioritatea si vor fi imunizate cu alte seruri, in situatia in care Agentia Europeana a Medicamentului va decide suspendarea…