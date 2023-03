Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, era liderul partidului de guvernamant atunci cand a aparut OUG 13, care stabilea pragul la abuzul in serviciu. Aceea decizie a Guvernului a generat un val uriaș de proteste in Piața Victoriei. Ieri, in Senat, a trecut o lege prin care se stabilește pragul la abuzul…

- Scandalul general de pragul de 250.000 stabilit de Senat pentru prejudiciu in definiția infracțiunii de abuz in serviciu amintește de evenimentele din 2017, cand adoptarea OUG 13 a scos zeci de mii de oameni in strada. Ministrul Justiției la acel moment era Florin Iordache, cel care in prezent este…

- Sute de persoane au protestat in fața Guvernului fața de Legea adoptata de Senat care introducea pragul de 250.000 de lei pentru abuzul in serviciu. Pana la aceasta suma, faptele nu mai reprezentau o infracțiune. Manifestanții sunt nemulțumiți de faptul ca legea ar putea permite oricui sa faca abuz…

- In jur de 200 de persoane au protestat in Piața Victoriei fața de pragul de 250.000 de lei stabilit de Senat in Cazul Abuzului in serviciu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Europarlamentarul Dacian Cioloș, lider REPER, le cere liderilor din Coaliție sa-și asume decizia de a stabili un prag de 250.000 de lei pentru prejudiciul de la care abuzul in serviciu este pedepsit cu 2 pana la 7 ani de inchisoare, masura adoptata miercuri de Senat. Fostul premier le cere „de urgența”…

- Ministerul Justiției susține adoptarea de catre Camera Deputaților a unui prag de 9.000 de lei pentru infracțiunea de abuz in serviciu pedepsita cu 2 pana la 7 ani de inchisoare. Instituția propune astfel modificarea Codurilor Penale in conformitate cu deciziile CCR la o valoare mult mai mica decat…

- Dragos Pislaru, copresedinte REPER, acuza partidele din coalitie ca au adoptat in Senat "fosta OUG 13" si anunta un protest in Piata Victoriei."Dragnea, fostii tai elevi te-au depasit. Ce n-ai reusit in 2017, au facut acum mostenitorii tai. PSD, PNL si UDMR au trecut AZI in Senat fosta OUG 13. Abuzul…

- In cadrul dezbaterilor, USR a susținut ca ministerul Muncii ar trebui sa elaboreze un alt proiect de lege, pentru ca in forma actuala nu s-ar incadra in liniile generale impuse de PNRR. Secretarul de stat in Ministerul Finantelor, Daniela Pescaru a afirmat in cadrul dezbaterii din comisia de buget din…