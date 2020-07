Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Blue Air a intrat intr-o forma asemanatoare insolvenței numita concordat preventiv. Decizia Tribunalului a fost pronunțata astazi, 6 iulie 2020. Contactați de Capital, reprezentanții companiei au anunțat ca vor reveni cu precizari. „Admite cererea debitorului BLUE AIR AVIATION SA. In…

- Altex Romania a anunțat joi, 2 iulie, ca face peste 1.000 de angajari la nivel național. Compania spune intr-un comunicat ca demareaza un amplu proces de angajare pentru a susține extinderea și modernizarea rețelei de magazine la nivel național. „Odata cu dezvoltarea si retehnologizarea retelei, Altex…

- Compania germana de plati Wirecard a cerut joi intrarea in insolventa, sub povara unor datorii de 4 miliarde de dolari, dupa ce a dezvaluit ca 2 miliarde de dolari din contabilitatea sa nu exista. Firma de audit EY afirma ca este vorba despre o frauda globala sofisticata, relateaza Reuters.…

- "In ceea ce priveste masurile de relaxare, noi nu am inchis niciodata toata economia. Constructiile, investitiile in infrastructura au functionat, tot ce a fost santier a functionat in aceasta perioada, chiar si in perioada de stare de urgenta, dupa aceea am relaxat conditiile in ordine inversa de…

- Grupul romanesc din industria carnii, Carmistin, va crea 250 de noi locuri de munca dupa o investitie de 8 milioane de euro ce consta in reconstructia unor ferme din judetul Olt. Compania a luat masuri de protectie a angajatilor impotriva noului coronavirus, anunța MEDIAFAX.Grupul romanesc…

- Hertz România (Autotechnica Fleet Services) transmite luni, într-un comunicat, ca „nu va resimți un impact direct” în urma deciziei de intrare în insolvența a companiei-mama, întrucât, fiind parte a grupului elen Autohellas ATEE (cel care deține dreptul…

- „Astazi este ziua lui Happy și am uitat de ziua lui, bai. Ca nesimțitul am venit la el, nu i-am adus absolut nimic. Deci ma simt atat de prost, dar atat de prost. ”, a zis Mihai Bendeac . Actorul a compensat greșeala comisa cu timpul pe care i l-a acordat animalului in afara casei. Acesta l-a plimbat…

- Spectacolul ''In trafic'' de Alina Nelega, care a primit premiul UNITER pentru ''Cea mai buna piesa romaneasca a anului 2013'', va putea fi urmarit online pe canalul YouTube al Companiei "Liviu Rebreanu" a Teatrului National Targu Mures. "Compania 'Liviu…