Ce se întâmplă cu bărbații care se expun la soare, conform ultimului studiu Expunerea la soare poate determina transpirația mai mare a corpului, precum și arsuri la nivelul pielii. Ce se intampla cu barbații care se expun la soare, insa? Cel mai recent studiu efectuat de catre cercetatori arata ca aceștia ar putea sa manance mai mult – chiar mai mult decat femeile -, dupa ce stau mult […] The post Ce se intampla cu barbații care se expun la soare, conform ultimului studiu appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Menținerea trupului și a creierului in forma este un ideal spre care toata lumea tinde. Potrivit studiilor cercetatorilor americani, viteza de procesare mentala a femeilor poate beneficia, de fapt, mai mult decat barbații de pe urma unui impuls al exercițiilor fizice, cum ar fi mersul pe jos sau mersul…

- Un nou studiu israelian a ajuns la concluzia ca expunerea la soare mareste apetitul barbatilor, dar nu si pe cel al femeilor. Astfel, in cazul barbatilor, expunerea la soare activeaza o proteina care semnalizeaza organismului sa produca un hormon ce stimuleaza pofta de mancare. In cazul femeilor, un…

