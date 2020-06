Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa vina in fata Parlamentului pentru a explica „ce se intampla cu banii” si s-a intrebat de ce este nevoie de atacarea la Curtea Constitutionala a Romaniei a legii privind dublarea alocatiilor copiilor.

- Proiect de lege privind prelungirea mandatelor aleșilor locali. Un proiect de lege privind prelungirea mandatelor aleșilor locali ar urma sa fie finalizat cel tarziu maine, pentru a intra saptamana viitoare in dezbaterea Parlamentului. Inițiativa a aparut dupa ce judecatorii Curții Constituționale au…

- Ludovic Orban a declarat ca ceea ce voteaza Parlamentul de o bucata de timp nu are nicio legatura cu realitatea economica. Premmierul a precizat ca analizeaza daca va ataca la Curtea Constitutionala dublarea alocatiilor, dupa ce deputatii au respins Ordonanța de Urgența a Guvernului, prin care dublarea…

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a recunoscut ca poliția nu are baza legala pentru a-i amenda pe cei care refuza sa poarte masca de protecție in spațiile publice inchise. Cel puțin deocamdata. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca noua ”bomba” va exploda in echipa lui Ludovic Orban,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat, sambata seara, ca sumele de bani incasate din amenzile aplicate pe perioada starii de urgenta vor folositi in sistemul medical. „M-am intalnit cu premierul Ludovic Orban saptamana trecuta la Ministerul Afacerilor Interne si chiar am discutat despre…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, miercuri seara, la B1 TV, despre proiectele pe care le are in perioada urmatoare și despre ce se va intampla cu alegerile locale și parlamentare.Momentan nu știm care sunt masurile de relaxare. Cred ca lipsa unei perspective clare induce populația…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa preia proiectul social-democratilor privind impozitarea pensiilor speciale si sa emita ordonanta de urgenta, iar banii astfel obtinuti sa ii dea la Sanatate. "Premierul Orban ar trebui…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a explodat in direct la B1 TV, dupa ce l-a auzit pe Ionel Danca, șeful cancelariei premierului Ludovic Orban, vorbind despre Ordonanța privind suspendarea plații ratelor la credite. Marcel Ciolacu a declarat ca a obosit de minciunile ministrului care…