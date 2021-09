Stiri pe aceeasi tema

- Industria autohtona a asigurarilor a ajuns la maturitatea si un nivel de reglementare prin care sa poata trece cu bine peste efectele oricaror disfunctionalitati si avem convingerea ca toti asiguratii cu polite incheiate la City Insurance vor beneficia, atunci cand este cazul, de despagubiri prin intermediul…

- Timp de un an de zile, Autoritatea de Supraveghere Financiara a investigat amanunțit, impreuna cu alte autoritați similare din alte state, activitatea asiguratorului City Insurance. Totodata, ASF a sesizat Ministerul Public și autoritați ale statului roman cu privire la faptele descoperite la aceasta…

- Un șofer asigurat la City Insurance, care are un eveniment rutier in aceste zile, nu va mai merge la companie sa-și faca constatarea daunei, ci va merge la Fondul de Garantare, dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara va cere instanței sa declare falimentul celui mai mare asigurator de pe piața…

- Toți șoferii din Romania sunt afectați: Colaps in sistemul de asigurari auto. Prețul RCA un nou CARITAS in 2021 Toți șoferii din Romania sunt afectați: Colaps in sistemul de asigurari auto. Prețul RCA un nou CARITAS in 2021 Autoritatea de Supraveghere Financiara a decis retragerea autorizației de funcționare…

- ASF anunța ca a retras autorizația de funcționare a City Insurance S.A., liderul pieței de asigurari din Romania, ca urmare a deschiderii procedurii falimentului. Asigurații RCA la City au doua opțiuni. Prima opțiune: conform legii și in baza unei ordonanțe de urgența inițiate de ASF impreuna cu…

- Apar noi informații ce vizeaza City Insurance, cea mai mare societate de polițe RCA din Romania.Florin Pandele, proprietarul grupului de service-uri Autocar, spune ca City Insurance continua sa propuna doar achitarea parțiala a facturilor de reparații, chiar și in situația in care se afla, adica sub…