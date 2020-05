Ce se întâmplă cu amenzile date pe perioada stării de urgență. Cum îți poți recupera banii Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a declarat, miercuri, drept neconstituționala OUG nr 34/2020 care prevedea majorarea amenzilor. Astfel, daca ai fost amendat in ultimele saptamini pentru nerespectarea ordonanțelor militare și ai apucat sa platești amenda, iți poți recupera banii daca te adresezi instanței, care va avea obligația sa anuleze procesul verbal. Judecatorii CCR au decis ca actul normativ care a majorat chiar și de 20 de ori cuantumul amenzilor aplicate persoanelor fizice, de la inceputul luni aprilie, este neconstituțional in ansamblul sau. Neconstituțional a fost declarat și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

