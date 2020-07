Ce se întâmplă cu alocațiile. Câți bani în plus primesc copiii de la 1 septembrie Vești imbucuratoare pentru parinți și copii! Alocațiile se maresc de pe data de 1 septembrie. Mai multe detalii s-au discutat astazi in ședința de Guvern. Alocațiile copiiilor se vor mari. Anunțul oficial Ședința de Guvern a avut ca subiect principal alocațiile copiilor. Modificarile vor interveni astfel: 20% pe 1 ianuarie, 20% pe 1 iulie 2021, […] The post Ce se intampla cu alocațiile. Cați bani in plus primesc copiii de la 1 septembrie appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

