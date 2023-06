Ce se întâmplă când un chatbot dă sfaturi despre probleme mentale? Pe viitor vom vedea AI-urile si chatbotii folositi in tot mai multe domenii, de la medicina la avocatura si aparent si psihologie si psihiatrie. Acum aflam si efectele negative ale unui astfel de proiect, iar un helpline legat de problemele de alimentatie a fost nevoit sa scoata de pe web un astfel de bot. Initial organizatia concediase tot staff-ul pentru a il inlocui cu un AI, apoi acesta a dat sfaturi proaste utilizatorilor si a fost tras pe dreapta. E vorba aici despre National Eating Disorder Association (NEDA), care a dat jos de pe web chatbot-ul Tesa, dupa ce a dat informatii care fie pot… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol: connect.ro

