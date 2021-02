Stiri pe aceeasi tema

- Pe 27 ianuarie, la patru zile dupa protestul uriaș din Moscova, in timpul caruia au ieșit in strada pentru a-l susține pe Alexander Navalnii zeci de mii de oameni din peste 100 de orașe, iar cateva mii au fost saltați, Poliția rusa a-nceput sa-i aresteze pe apropiații opozantului lui Putin. Anastasia…

- Pe masura ce protestele organizate in sprijinul lui Alexei Navalnii capata anvergura, Kremlinul a inceput o campanie tot mai dura impotriva jurnalistilor care ies din cuvantul autoritatilor.

- Mai mult de o mie de susținatori ai opozantului rus Alexei Navalnii au fost arestați, marți, dupa manifestații de strada organizate in semn de protest fața de condamnarea acestuia la 3 ani și jumatate de inchisoare. Un tribunal moscovit a concluzionat, marți, ca cel mai vehement critic al președintelui…

- Printre cei deținuți in confruntarile de la Moscova s-a aflat și Daniel Agger. Era un rus fan Liverpool care și-a schimbat numele in 2009, devenind„ „copia” fostului fotbalist danez. „Nu am fost eu cel arestat in Rusia. Sunt in Spania”, a spus și adevaratul Agger. Arestarea lui Alexei Navalnii, aprigul…

- In orasul Khabarovsk, activistii au impartasit imagini video cu ofiteri de politie care bateau demonstrantii si ii bagau intr-o duba. Protestatarii au strigat lozinci precum „Noi suntem cei puternici” si „Putin este un mincinos”.

- UPDATE – Ministrul de externe Bogdan Aurescu s-a alaturat criticilor internationale dupa arestarea liderului opozitiei ruse Alexei Navalnii, revenit ieri la Moscova, din Germania, unde a fost tratat in urma otravirii cu un agent neuro-toxic, de uz militar. Ministrul Aurescu a condamnat, intr-un mesaj…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a condamnat „reprimarea opoziției ruse” Arestarea liderului opoziției ruse pe aeroportul Șeremetievo din Moscova, 17 ianuarie 2021/ (ENG) Russian opposition leader Alexei Navalny is seen at the passport control point at Moscow's Sheremetyevo airport on January 17,…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu considera ca este inacceptabila arestarea liderului opozitie Alexei Navalnii la reintoarcerea acestuia in Rusia, pentru simplul fapt ca este principalul opozant rus.