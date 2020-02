Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat luni ca va recurge la expulzarea cetatenilor straini infectati cu noul coronavirus, dupa ce saptamana trecuta a decis sa-si inchida frontiera cu China si sa reduca legaturile intre cele doua tari, transmite AFP potrivit Agerpres. Noul coronavirus ''a fost adaugat pe lista maladiilor…

- Decizia OMS a fost motivata de faptul ca noul coronavirus continua sa se extinda și in afara Chinei."Principalul motiv nu e ce se intampla in China, ci ce se intampla in alte țari", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizatiei, intr-o conferinta de presa. Vom reveni cu amanunte.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat ”urgența mondiala”, astazi, din cauza epidemiei de coronavirus care se raspandește in afara Chinei, informeaza BBC."Motivul principal nu este ceea ce se intampla in China, ci ceea ce se intampla in alte țari", a declarat șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Dupa ce multe intrebari au aparut in mediul online referitoare la ce se intampla cu coletele venite din China, iata ca avem si raspunsul! Mai multe masuri de preventie au fost luate la nivelul Postei Romane pentru evitarea unei infectii cu coronavirus.

- Raed Arafat a anuntat la Antena 3 ca romanii care vor fi repatriati din China vor ajunge intai in carantina in Franta.Am avut videoconferinta cu cei la Uniunea Europeana. Franta a facut aceasta activare initiala, a trimis doua avioane in China pentru a aduce cetateni francezi, dar si europeni. Fiecare…

- Stewardesa care a pus pe jar autoritațile de la Cluj dupa ce a marturisit ca a intrat in contact cu doua colege care se afla in carantina dupa ce ar fi contractat virusul din China nu are coronavirus.

- Propunerea șefului Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Constanța, Horia Constantinescu, privind evaluarea, in port, a tuturor importurilor de jucarii, cosmetice și electrocasnice, venite din China, a ramas in aer. Autoritațile tac, deși Horia Constantinescu spune…

