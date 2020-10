Stiri pe aceeasi tema

- Sosirea Mihaelei in ferma, in ediția din aceasta seara, le va aduce concurenților, in aceasta seara, una dintre cele mai mari surprize de pana acum: Gabi Toader și Giulia Nahmany vor fi primul cuplu care va conduce activitatea saptamanala. Și daca șocul nu era suficient pentru ceilalți din casa, urmatoarea…

- Cea de-a patra saptamana a competiției s-a incheiat cu onoua eliminare: Cezar Ouatu a parasit competiția dupa duelurile pierdute cuAndrei Stoica și Giulia Nahmany. Astazi, vom afla numele cui l-a scris el inmesajul lasat fermierilor, ca propunere pentru titlul de fermier șef. Cei doi concurenți care…

- In ediție de miercuri seara, de la Ferma, Andrei Stoica șiCezar Ouatu s-au duelat pentru eliminare. Sportivul s-a implicat in fiecareproba, a reușit sa-l invinga pe Cezar Ouatu și sa revina in competiție. La finalul luptei, Andrei a aratat, inca o data, respectulpentru colegul lui și a declarat: ”Ma…

- Giulia Nahmany este in doliu, dupa ce tatal ei, care locuiește in Israel, s-a stins din viața. Concurenta in emisiunea Ferma.Orașeni vs sateni, aceasta nu poate participa la inmormantare. Mai mult, din cauza pandemiei de coronavirus, orice persoana care aterizeaza in Israel este nevoita sa stea 14 zile…

- In primavara, cand din cauza pandemiei s-au trezit izolați in apartamente, orașenii care locuiesc la bloc și-au dorit o schimbare. Ce se intampla cu romanii care locuiesc la bloc In toiul pandemiei de coronavirus, in timp ce erau izolați in apartamente, mulți dintre locuitorii de la bloc și-au dorit…

- Pentru o lupta dura este nevoie de concurenți hotarați și puși pe lupta. Așa sunt toți cei 16 care au acceptat provocarea noului sezon Ferma. Astazi, ii vom cunoaște pe ultimii 4 concurenți care vor completa echipa orașenilor, iar povestea lor este scrisa cu ajutorul experiențelor de viața de neuitat.…

- Cei patru concurenti formeaza alaturi de Anda Adam, Paul Diaconescu, Alina Puscau si Cezar Ouatu echipa orasenilor. Daca vor reusi sa faca fata tuturor provocarilor care le sunt pregatite in Ferma, vom afla in curand.