Ce se întâmplă atunci când un bugetofag se crede şmecher „Asta numesc eu tupeu si aroganta functionareasca! La magazinul Star parcarea e arhiplina toata ziua, iar politistii locali si functionarimea s-au gandit ca pot sa-i sfideze fara jena pe oameni blocand 22 de locuri de parcare. Asa, sa fie, chiar daca stau goale iar oamenii se invart in parcare de ametesc pana gasesc un loc. Tupeu si aroganta, dar si nesimtire fata de cetateni… 22 de locuri blocate intr-un dispret total. Evident ca batjocura asta se face cu binecuvantarea lu’ al’ mare… Multumim!”, scrie pe pagina personala de Facebook fostul consilier local Sorin Grigorescu. Daca sub nasul lor,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

