Ce se întâmplă atunci când dormim. Etapele somnului și elementele esențiale pentru sănătate Ce se intampla atunci cand dormim. Etapele somnului și elementele esențiale pentru sanatate Ce se intampla atunci cand dormim și care sunt etapele somnului și elementele esențiale pentru sanatate. Somnul este un proces biologic complex și esențial pentru sanatatea și bunastarea noastra. Recomandarile privind durata optima de somn pot varia in funcție de varsta, starea de sanatate și factori individuali. Vezi și: Cat trebuie sa doarma un om […] Citește Ce se intampla atunci cand dormim. Etapele somnului și elementele esențiale pentru sanatate in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

