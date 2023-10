Stiri pe aceeasi tema

- Atenție, șoferi! Autoritațile vor putea stabili ridicarea unui autoturism parcat regulamentar, indiferent ca este vorba despre agenții de la Rutiera sau Locala. Iata ce trebuie sa faca proprietarii de mașini pentru a-și recapata autoturismele!

- Ce se va intampla cu valoarea punctului-amenda, avand in vedere ca salariul minim creste de la 1 octombrie, iar cele doua sunt strans legate? Salariul de baza minim brut pe țara crește cu 10%, pana la valoarea de 3.300 de lei, dupa cum stabilește HG nr. 900/2023. Soferii stiu ca punctul-amenda se calculeaza…

- Vești importante pentru șoferi. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a dat unda verde. Se pare ca ASF ar fi aprobat, astazi, un important proiect ce prevede plafonarea prețului polițelor RCA. Potrivit unor surse guvernamentale, șoferii romani s-ar putea bucura de aceleași prețuri ale…

- Pentru a atrage atenția, cu privire la riscurile la care se expun conducatorii auto, care se urca la volan sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, polițiștii Serviciului Rutier Prahova impreuna cu polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații…

- Un accident rutier s-a petrecut in localitatea Cetațeni din Argeș, intre un autoturism și un tractor. Mai multe bare de metal, care erau tranaportate de remorca tractorului, au spart geamul din fața al mașinii. Paramedicii SMURD au preluat un barbat cu varsta de 24 de ani, șoferul mașinii, care a suferit…

- Șoferii drogați sunt un pericol mortal pe șosele, așa cum am vazut și in cazul tragediei de la 2 mai. Avem acum marturia a doi foști consumatori care spun ca s-au urcat de multe ori la volan dupa ce au luat substanțe interzise și doar din noroc nu au provocat accidente. Iata marturia lor, obținuta in…

- B1.ro Este alerta in Antarctica, dupa ce specialiștii au observat, recent, lipsa unei bucați de gheața marina de marimea Argentinei. Aceștia se straduiesc sa afle cauza dispariției, potrivit Antena3.ro. Fenomen alarmant in Antarctica In timp ce emisfera nordica se topește sub un val de caldura record…