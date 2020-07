Ce se întâmplă acum în satele Hansca și Molești, care au fost grav afectate de inundații CHIȘINAU, 25 iul - Sputnik. Șeful Guvernului a fost in satele Molești și Hansca din raionul Ialoveni, unde a discutat cu localnicii despre consecințele inundațiilor din luna iunie. In satul Molești se repara o porțiune de drum local cu o lungime de 350 de metri, care a fost spalat de ape in iunie. Premierul Ion Chicu a verificat cum decurg lucrarile. „Anul acesta, din start am spus ca trebuie sa punem accentul pe calitate. Atunci cand am vorbit cu toți primarii din țara, rugamintea noastra a fost sa nu accepte lucrari necalitative la reparația drumurilor. Aici vedem o abordare… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

