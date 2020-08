Ies la iveala noi detalii despre intalnirea secreta dintre șeful Poliției Romane și varul lui Emi Pian. Inmormantarea fostului lider al clanului Duduianu ar fi ajut loc la ora stabilita de Liviu Vasilescu. Mai multe detalii, in continuare. Poliția Romana ia poziție, dupa intalnirea cu clanul Duduianu Dupa mai bine de doua saptamani de speculații, […] The post Ce se intampla acum, dupa ce șeful Poliției Romane s-a intalnit cu clanul Duduianu. Rasturnare de situație! appeared first on IMPACT .