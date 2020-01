Stiri pe aceeasi tema

- Predicții pentru piața imobiliara in 2020. Romania va continua sa fie una dintre economiile europene cu o creștere ridicata, chiar daca ritmul va incetini Piața imobiliara din Romania continua sa creasca in 2020 pe toate segmentele, insa intr-un ritm ceva mai lent comparativ cu evoluția din ultimii…

- Piața imobiliara din Romania a avut un an relativ bun. Ultimul raport din 2019, realizat de compania de consultanța imobiliara Colliers International, arata ca piața a evoluat mai bine decat așteptarile inițiale pe mai multe segmente. 1. Contextul macroeconomic: La inceputul acestui an, scenariul nostru…

