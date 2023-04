Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, credincioșii celebreaza calea urmata de Isus Hristos pentru mantuirea omului si invingerea mortii, finalizandu-se cu Invierea. Saptamana Patimilor este ultima și cea mai aspra saptamana a Postului Sfintelor Paști. A inceput in Duminica Floriilor, pe 9 aprilie, și se va incheia in Sambata…

- Beneficiarii voucherelor pentru alimente vor primi cea de-a doua tranșa de bani din acest an mai repede, inainte de Paste. 2,4 milioane de romani au astfel de carduri, care sunt incarcate o data la doua luni cu 250 de lei. Iar cei care primesc pachete cu ajutoare alimentare finantate de Uniunea Europeana…

- Persoanele vulnerabile vor beneficia de un pachet special de sprijin prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala, primele apeluri de proiecte urmand a fi deschise in trimestrul al doilea al acestui an, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). In total, in 2023 vor fi lansate…

- Uniunea Europeana a aprobat vineri seara un nou set de sanctiuni menite sa loveasca economia Rusiei pentru invadarea Ucrainei, care a inceput exact cu un an in urma, a anuntat presedintia suedeza pe contul sau de Twitter, noteaza AFP.

- Calendar ortodox februarie 2023: Moșii de iarna. Pe ce data pica in acest an și ce este bine sa dai de pomana in Sambata Morților Calendar Ortodox – februarie 2023: Moșii de iarna sau Sambata Morților este una dintre sarbatorile importante in calendarul ortodox roman 2023. In ziua respectiva, care este…

- Daca pe vremuri erau accesibile pentru toata lumea, mulți romani ar vrea sa incerce din nou țigarile „Carpați”. Cat costa un pachet de tutun de „pe vremuri” in 2023. Produsele se vand pe internet și nu oricine iși permite sa le cumpere.