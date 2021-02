Ce se construieste: Stila Gosu doreste elaborarea unui PUZ pentru un imobil pe strada Alexandru cel Bun din Constanta

#citesteDobrogea: Invatamantul constantean in perioada interbelica

Autoritatile locale si cele centrale au conlucrat pentru modernizarea sistemului educational din Constanta. An de an numarul scolilor s a inmultit, ca urmare a cresterii demografice inregistrata in localitatea de la malul marii.In anul 1878, exista o singura scoala primara,… [citeste mai departe]