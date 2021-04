Ce se construieste: La o zi dupa depunerea documentelor la APM Constanta, Nordis Group anunta extinderea proiectelor

Nordis Group, dezvoltator imobiliar fondat de Emanuel Postoaca, a anuntat in cursul zilei de astazi extinderea proiectelor de pe litoralul romanesc prin achizitionarea unor terenuri de peste 23.000 de metri patrati in Mamaia, in continuarea spatiului pe care compania a inceput sa ridice complexul de cinci stele Nordis Mamaia. Totodata, la APM Constanta a fost depusa deja documentatia privind ridicara unui imobil de 8 etaje in Mamaia Nord.Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicu ...