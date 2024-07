In mod normal, postul Adormirii Maicii Domnului incepe pe 1 august, dar in acest an a inceput cu o zi mai devreme, astazi, pe 31 iulie. Dureaza doua saptamani, perioada in care vor fi mai multe zile cu dezlegare la ulei și vin. Tot despre aceasta perioada se spune ca rugaciunile sunt ascultate, iar dorințele pot deveni mai ușor realitate.