Stiri pe aceeasi tema

- Olguta Vasilescu a anuntat la Romania TV noi cresteri ale punctului de pensie incepand cu 1 iulie. Vom avea punct de pensie de 1.100 de lei, pensia minim garantata 640 de lei. Au crescut de la 1 ianuarie prestatia persoanelor cu handicap, mai e o crestere de la 1 iulie, deci exact cum am promis in programul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la Romania TV, intr-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, ca ramane "batut in cuie" ca de la 1 iulie punctul de pensie va creste de la 1.000 de lei la 1.100 de lei, iar pensia minima va creste de la 520 de lei la 740 de lei. Ea a sustinut ca vrea ca legea pensiilor…

- “Cel mai mare furt din Romania” așa a fost descrisa de catre deputatul liberal Lucian Heiuș, intenția Guvernului de a The post Liberalii județeni despre naționalizarea pensiilor private appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a cerut autoritatilor sa prezinte in mod transparent si responsabil scenariile privind viitorul Pilonului II de pensii si sa raspunda solicitarilor repetate de a initia un dialog institutional cu toate partile implicate in aceasta dezbatere.

- “Va spun in premiera ca saptamana viitoare va fi o ordonanța de urgența, care va avea o varianta urata, spre naționalizarea pensiilor private, a Pilonului II, iar o astfel de intervenție inseamna volatilitate pe piețele financiare, inseamna dobanzi mai mari pentru bugetul statului, inseamna costuri…

- Fostul premier Adrian Nastase a vorbit, in cadrul unui interviu acordat Romania TV, despre scandalul iscat in jurul otravirii cu un agent neurotoxical fostului spion rus Serghei Skripal. Fostul social-democrat sustine ca nu exista foarte multe detalii din dosar, insa este de parere ca daca ipotezele…

- CNAIR SA informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale din Romania ca astazi si la noapte este posibil ca emiterea rovinietelor si a peajelor sa fie ingreunata sau chiar intrerupta. Se fac lucrari de mentenanta la sistemul informatic. Atentionarea este valabila pentru joi, 22 martie, intervalul…

- Nu exista metoda infailibila de a-i face pe șoferi sa nu mai parcheze aiurea. Amenzile, blocarea roților, ridicarea mașinii – toate au fost incercate de-a lungul vremii, insa unii șoferi au continuat sa parcheze neregulamentar. Așa se face ca in Romania ultimilor ani au aparut, dupa model strain, pagini…