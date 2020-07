Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de groaza cu containerele spitalului mobil COVID-19, de la Letcani. Desi ar trebuie pastrate in conditii speciale, fiind o unitate sanitara mobila, containerele sunt atacate chimic, din cauza depozitarii directe pe pamant,in umezeala ceea ce va duce la degradare avansata. Containerele au nevoie…

- Emily Burghelea a provocat un scandal in cadrul echipei „Acces Direct” dupa ce și-a dat demisia in timpul emisiunii și a facut dezvaluiri uluitoare din spatele culiselor. Acum, fosta asistenta risca sa fie data in judecata de foștii ei șefi și sa plateasca o suma foarte mare drept daune. „Emily Burghelea…

- O femeie de 65 de ani, din Ramnicu Valcea, este acuzata de crima, dupa ce, vineri dimineata, si-a omorat mama, iar apoi s-a autodenuntat la 112. Teribila crima s-a petrecut in dimineata de 5 iunie, in Ramnicu Valcea. In zorii zilei, o femeie a sunat la Serviciul de Urgenta, a spus ca se numeste Carmen…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca mesajul lui Iohannis dupa intalnirea cu Ludovic Orban este ca vom avea trei teme electorale: cum relaxeaza guvernantii din cand in cand, cum va arata Romania pe banii de la UE care, de fapt, nu sunt si cum vor schimba legile justiției.

- Platforma DA este gata sa participe, in Parlament, la un vot de demitere a Guvernului Chicu și la instalarea unui nou Executiv. Totodata, formațiunea declara ca e gata de guvernare, luand in considerare faptul ca in acest an nu pot fi organizate alegeri parlamentare anticipate. Platforma DA refuza insa…

- Sefa Organizatiei de femei a PSD Iasi, Mihaela Ivancia, cere demisia sefului filialei judetene PSD, Maricel Popa, pe care il acuza de lipsa de viziune si ca a facut rau atat filialei, cat si judetului, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean, anunța news.ro.Mihaela Ivancia, sefa…

- Departe de scena, dar cu amintirea aplauzelor pe care le-a primit „pe viu“ pana nu demult, o actrita din Ploiesti incearca sa-si tina aproape publicul oferind on-line parte din secretele meseriei.