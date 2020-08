Ce se ascunde în spatele recentelor evenimente din sistemul judiciar? Partea I Consiliul suprem al magistraturii (CSM) și-a reluat activitatea dupa perioada de carantina, cauzata de faptul ca la finele lunii iulie unul dintre angajații instituției a fost diagnosticat cu coronavirus. Transferarea ședințelor a coincis cu valul de critici in adresa justiției dupa ce au fost facute totalurile concursului de selectare a pretendenților la principalele funcții in instanțele judi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala informații halucinante din interiorul Poliției Capitalei, dupa descinderile efectuate in cazul uciderii lui Florin Mototolea, zis Emi Pian!Fara doar și poate, acest scandal va dinamita instituția. Surse bine informate au dezvaluit ca... Citește AICI ce s-ar ASCUNDE in spatele…

- Autoritatile din Belarus au anuntat cu mare tam-tam arestarea a 33 de mercenari rusi pe care i-au acuzat ca voiau sa destabilizeze tara in perspectiva alegerilor prezidentiale din 9 august. Dar analistii lor vad un scenariu mai complex, in care presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a gasit o oportunitate…

- Autoritatile din Belarus au anuntat cu mare tam-tam arestarea a 33 de mercenari rusi pe care i-au acuzaat ca voiau sa destabilizeze tara in perspectiva alegerilor prezidentiale din 9 august. Dar analistiilor vad un scenariu mai complex, in care presedintele belarus Aleksandr Lukashenka a gasit o oportunitate…

- De la plecarea din Prefectura, in martie 2017, Marian Grigoras - intors in aceasta functie in decembrie trecut - si-a mai trecut in declaratia de avere un autoturism Honda. In 2019 a adaugat si un credit de nevoi personale celor doua mai vechi, cu bataie lunga. Potrivit declaratiei de avere, prefectul…

- Trei asociatii ale procurorilor si judecatorilor condamna public sanctionarea ori blamarea in orice fel a magistratilor care critica intemeiat sistemul judiciar. "Judecatorii si procurorii, mai ales membrii CSM, care vorbesc despre problemele reale ale justitiei, despre cauzele care le-au generat si…

- Presedintele ICCJ subliniaza ca anul in curs e unul extrem de dur pentru justiția din Romania. Presedintele ICCJ Corina Corbu afirma in mesajul de Ziua Justitiei ca este cel mai dificil an pentru societatea romaneasca si pentru sistemul judiciar din istoria recenta a Romaniei, ca momentele dificile…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca mesajul lui Iohannis dupa intalnirea cu Ludovic Orban este ca vom avea trei teme electorale: cum relaxeaza guvernantii din cand in cand, cum va arata Romania pe banii de la UE care, de fapt, nu sunt si cum vor schimba legile justiției.

- 73 de judecatori de la Curtea Suprema au participat, prin completarea unui chestionar, la un studiu publicat in celebra revista Nature ce a analizat cunostiintele de genetica ale judecatorilor dar si a altor profesii din sistemul judiciar. Potrivit Ziare.com studiul a fost finantat de catre o fundatie…