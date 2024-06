Poliția de frontiera a Romaniei a facut o descoperire spectaculoasa in Portul Constanța, dezvaluind un intreg lanț de activitați ilegale legate de incalțaminte sport contrafacuta. Cu o valoare estimata la 5 milioane de euro, acest caz a captat atenția publicului și a ridicat semne de intrebare cu privire la modul in care operațiunile ilegale sunt […] The post Ce se ascunde in spatele descoperirii de 5 milioane de euro in Portul Constanța appeared first on Puterea.ro .