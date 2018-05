Ce se ascunde in spatele comportamentului dramatic al oamenilor?

Se stie ca situatiile dificile pot fi stresante dar de asemenea si foarte multe relatii dificile pot genera adevarate drame. Psihologii specializati in vindecarea dramelor spun ca acestea sunt cauzate de un set de circumstante care par sa scape de sub control. Desigur nu doar imprejurarile abunda in viata oamenilor si pot produce drame, ci si traumele din trecutul acestora.



Oamenii care au relatii stresante pot fi blocati si pot trai stari proaste din cauza faptului ca nu reusesc sa elimine trairile refulate. Ei simt o durere emotionala mare, uneori durerea lor poate fi cognitiva sau…