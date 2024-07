Stiri pe aceeasi tema

- DY Fashion colaboreaza impecabil cu un atelier de producție din Craiova pentru brandul propriu și vinde articole vestimentare de la branduri romanești renumite pentru calitate. Astfel, DY Fashion ofera o alternativa superioara la produsele fast-fashion din Asia și susține economia locala de fashion,…

- Guvernul a aprobat, joi, Programul de stimulare a innoirii Parcului National de tractoare si masini agricole numit „Rabla pentru tractoare” de care vor putea beneficia 5.000 de fermieri si vor primi vouchere de 20.000 euro pentru achizitionarea de tractoare sau utilaje noi, a anuntat ministrul Agriculturii…

- Thailanda a inclus Romania pe lista tarilor ai caror cetateni nu vor mai avea nevoie de viza. Masura va fi aplicata de la 1 iunie si vine in contextul in care autoritatile thailandeze si-au propus sa impulsioneze turismul, de care tara lor depinde. Pana acum, romanii care voiau sa calatoreasca in aceasta…

- Ministrii PSD Florin Barbu si Stefan Radu Oprea au participat, miercuri, la inaugurarea unei fabrici in judetul Olt, investitie de 8 milioane de euro, care pana la finalul anului va avea o suta de angajati. ”Romania conduce topul tarilor europene la cresterea productiei industriale”, a transmis ministrul…

- Cand vine vorba de transportul internațional, alegerea operatorului potrivit poate face diferența intre o experiența placuta și una plina de neplaceri. Cand calatorești sau trimiți colete intre Romania și Germania, alegerea operatorului de transport corect este esențiala pentru a asigura o calatorie…

- Este alerta alimentara in Romania dupa ce o substanța toxica a fost descoperita intr-un sortiment de mancare pentru bebeluși Autoritațile sanitare din Romania au emis o alerta alimentara dupa ce s-a descoperit o substanța toxica intr-un sortiment de mancare destinat bebelușilor, scrie realitatea.net. …

- Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2024 (BEC) informeaza ca astazi, 29 aprilie 2024, ora 15.00, a fost stabilita macheta buletinului de vot pentru alegerea membrilor…

- In aceasta perioada se desfașoara la Meknes cea de a XVI-a ediție a Salonului Internațional al Agriculturii din Maroc, (SIAM) 2024, cel mai mare eveniment agricol din Africa și Orientul Mijlociu, dar ambasadoarea Maria Ciobanu a sabotat participarea țarii noastre intr-un mod incredibil. La Meknes, in…