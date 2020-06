Ce se anunță despre vremea de miercuri In unele zone din Capitala la aceasta ora ploua. Cerul e plin de nori și nici urma de soare. Iar, din cate au anunțat meteorologii, precipitațiile vor fi nelipsite și din tabloul zilei de miercuri, in majoritatea regiunilor Romaniei. De altfel, inca din ziua precedenta, Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o avertizare COD GALBEN, […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in Capitala va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data, iar temperaturile maxime vor fi de 28-30 de grade, potrivit prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie(ANM).

- COD GALBEN Valabil de la : 07-06-2020 ora 11:00 pana la : 07-06-2020 ora 17:00In zona : Județul Constanta;Județul Tulcea;Se vor semnala : local și temporar, intensificari ale vantului cu rafale in general de 55 - 65 km/h PROGNOZA SPECIALA PENTRU BUCUREȘTI…

- Deja soarele se vede pe cerul Capitalei, iar veștile despre vremea din cursul acestei zile sunt optimiste. Din prognoza speciala pentru București, emisa joi de Administratia Nationala de Meteorologie, aflam ca vremea se va incalzi fața de ziua precedenta, iar temperaturile maxime vor ajunge catre 25…

- Cerul va fi noros și in intervalul imediat urmator, la nivelul Capitalei, iar precipitațiile nu vor lipsi nici ele din peisaj. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au facut publica, miercuri, o prognoza speciala pentru București. Astfel, locuitorii Capitalei afla ca vremea se va…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii avertizand ca bucureștenii vor avea parte de doua zile de vreme deosebit de calda.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 46: Sa ne ia ungurii! Toți v-ați prostituat cu…

- Meteorologii anunta ca vremea din acest sfarsit de saptamana va fi frumoasa in toata tara, iar temperaturile vor fi asemanatoare celor specifice verii. cerul se va pastra senin in mare parte a teritoriului, iar in anumite zone din țara maximele termice vor urca pana la 25 de grade Celsius. In prima…

- Schimbare drastica a vremii. Temperaturile scad sub normalul acestei perioade. Dupa un weekend cu temperaturi de vara, Administrația Naționala de Meteorologie anunța o zi ploiasa, cu vant și temperaturi scazute. In urmatoarele doua zile, meteorologii anunța intensificari ale vantului in toate zonele.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca vremea se va raci in Capitala incepand din aceasta noapte.ANM a emis o prognoza speciala pentru intervalul 30 martie, ora 22:00 - 2 aprilie, ora 10:00, pentru zona Municipiului București.30.03.2020, ora 22:00 - 01.04.2020, ora 09:00Valorile…