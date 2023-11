Ce scumpiri ne așteaptă de la 1 ianuarie 2024 Alimentele bio și cele tradiționale, serviciile oferite de catre festivaluri, cluburi sau sali de sport, locuințele sau panourile fotovoltaice se vor scumpi de la 1 ianuarie 2024, conform pachetului de masuri fiscal-bugetare adoptat de guvernanți. Astfel, alimentele BIO, tradiționale sau cele ori montane vor avea un preț mai mare, din cauza din majorarii TVA-ului de la 5% la 9 %. Majorarea de TVA se va aplica și in cazul locuințelor de pana in 120.000 de euro, dar și al serviciilor oferite de catre festivaluri, cluburi sau sali de sport. Pe lista scumpirilor se mai afla panourile fotovoltaice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul an vine cu un nou val de scumpiri! Cinci categorii de TVA și trei tipuri de accize sunt doar cateva dintre masurile fiscal-bugetare care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024. De asemenea, cel puțin 10 noi taxe și impozite vor intra in vigoare la aceeași data. Vom plati mai mult pentru alimentele…

- Echipa de ingineri de la Longi a atins un randament de 33,9% folosind o combinație inovatoare de siliciu și perovskit, depașind limita teoretica și deschizand drumul catre o producție in masa mai eficienta. Panourile fotovoltaice au atins un nou varf al eficienței, iar inginerii chinezi de la compania…

- Majorarea cotei de TVA de la 5% la 9% pentru festivaluri si produse traditionale pare o sanctiune sau un fel de acciza pentru a restrange consumul de produse de acest gen, sustine avocatul Gheorghe Piperea.

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat marți ca Programul Casa Verde Fotovoltaice se suspenda ca urmare a unei Hotarari a Curtii de Apel Oradea intr-un dosar deschis de una dintre firmele care nu a fost validata ca si instalator. ”Prin aceasta decizie s-a dispus suspendarea executarii Deciziei…

- Alex Bodi l-a atacat pe Dorian Popa in scandalul cu panourile fotovoltaice? Omul de afaceri a transmis un mesaj cu subințeles pe rețelele de socializare, iar internauții au reacționat imediat, spunand ca ar fi vorba de artist și problemele aparute in urma colaborarii cu milionarul din Brașov, Calin…

- In viitorul apropiat capacitatea sistemelor fotovoltaice instalate de romani ar putea fi limitata. E masura la care se gandeste Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei. “Nu cred in supradimensionarea instalatiilor de producere in asa fel incat sa monetizezi excesiv acest surplus de energie. Trebuie…

- Cota de TVA pentru livrarea de locuinte sociale, livrarea alimentelor de inalta valoare calitativa, livrarea si instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de caldura si alte sisteme de incalzire de inalta eficienta ar urma sa creasca de la 5% la 9%.

- Dupa cum se prefigureaza lucrurile la acest moment, anul viitor va debuta cu scumpiri și inca din primele zile. Pe lista ar urma sa se afle combustibilii, alcoolul, bauturile care conțin zahar, dar si tutunul, odata cu majorarea accizei. O astfel de masura are ca scop acoperirea golurilor din buget.…