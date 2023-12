Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost invinsa de Germania, scor 22-24, in primul meci al grupei principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” sunt eliminate in proporție de 99,99%, spera doar la un scenariu mai puțin probabil decat un caștig la loterie. Danemarca - Japonia, live de la 21:30 Romania…

- Echipa naționala a Romaniei debuteaza in aceasta seara in grupa principala a CM de handbal feminin impotriva Germaniei, formație cu punctaj maxim. Partida este transmisa LiveBlog de HotNews.ro.

- Polonia a invins Serbia, scor 22-21, in grupa principala 3 de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Polonezele au acumulat 4 puncte și urca provizoriu peste Romania. Calculele in grupa Romaniei se complica tot mai tare. „Tricolorele” sunt obligate sa invinga Germania, astazi, de la ora 19.00, dar…

- Romania - Germania, programat de la ora 19:00, este primul meci din grupele principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Echipa antrenata de Florentin Pera are nevoie de victorie pentru a spera la calificarea in sferturile competiției. In grupa III principala, Romania va infrunta reprezentativele…

- Florentin Pera, selecționerul naționalei Romaniei de handbal feminin, a analizat infrangerea cu Danemarca, scor 23-39, la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” erau deja calificate in grupele principale inainte de meciul cu danezele, care mai conta pentru primul loc in grupa preliminara.…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a aflat de curand cu ce naționale se va duela in grupa principala III de la Campionatul Mondial. Dupa rezultatele de luni seara, Japonia, Germania și Polonia vor fi adversarele „tricolorelor“ in grupa principala III, iar meciurile sunt programate pe 7, 9 și 11…

- Romania - Danemarca este a treia partida la Campionatul Mondial de handbal feminin, marți, de la ora 21:30. Echipa lui Florentin Pera are nevoie de punct pentru a-și imbunatați situația din urmatoarele 3 meciuri, in grupa principala. In grupa principala, urmatoarea faza de la CM de handbal feminin,…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei s-a distrat cu Portugalia, scor 32-22, in al doilea meci de la Trofeul Carpați 2023. Florentin Pera pune la punct ultimele detalii inaintea Campionatului Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” debuteaza la turneul final pe 1 decembrie, contra naționalei din…